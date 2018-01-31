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Копию памятника Мухиной «Рабочий и колхозница» установят на Среднем Урале
Уменьшенная, но всё равно впечатляющая копия знаменитого советского памятника «Рабочий и колхозница» появится в Верхней Пышме. Скульптурную композицию Мухиной воссоздаёт местный скульптор Александр Кокотеев.

Копию памятника Мухиной «Рабочий и колхозница» установят на Среднем Урале


Памятник, ставший символом СССР на Всемирной выставке-1937 в Париже, создала скульптор-монументалист Вера Мухина. Французские газеты в 1937-м оценили 24-метровый монумент как «величайшее скульптурное произведение»! Теперь копия знаменитого памятника появится и на Среднем Урале. Воссоздать «Рабочего и колхозницу» взялся уральский скульптор Александр Кокотеев. Пусть уральский вариант и уступает скульптуре Мухиной, но «Рабочий и колхозница» в Верхней Пышме поднятыми серпом и молотом вполне могут достать до седьмого этажа стандартной многоэтажки!

Для реализации своего грандиозного плана скульптору Кокотееву пришлось взять в аренду отдельный цех екатеринбургского завода «Уралхиммаш». На первом этапе монумент воссоздадут в глине, следующий шаг – отливка памятника в металле. Установить копию «Рабочего и колхозницы» планируют осенью 2018-го, место уже выбрано – у стен новооткрытого музея автомобильной техники (Верхняя Пышма).
Общество
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 08:30
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