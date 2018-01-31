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Химики Кореи применили растягиваемые электроды для гибких аккумуляторов
Учеными Южной Кореи создан своеобразный гибкий аккумулятор. Изобретение основано на свойствах Жаботикаба, дерева, произрастающего в жарких тропиках. Прототипом послужили волокна из биологической структуры растения, использование природного метода позволило деформировать батарею любым образом.

Специалист Улсанского национального института науки и техники и создатель изобретения, рассказал, что его разработкой уже можно пользоваться в настоящее время, в чем и есть ее определенное отличие от подобных идей. Никто еще не мог достичь подобной гибкости с полным сохранением принципов работы аккумуляторных батарей. В основу взят материал, произведенный после изучения свойства волокон, встречаемых только в тропическом дереве – Жаботикаба, если конкретно - его эластичной структуре.
Химики Кореи применили растягиваемые электроды для гибких аккумуляторов


Необходимую структуру волокон, подсказали непосредственно плоды растения из Бразилии. Затем химики, при помощи нанотрубок из углерода и сажи воспроизвели материал, не отличимый по свойствам. Как результат получилась литий-ионная батарея, выдерживающая деформацию и меняющая свою форму. Особенно незаменимы подобные батареи в современных новейших образцах смартфонов. Как предполагаю эксперты, за складывающими моделями уже просматривается следующий шаг в отраслях как мобильной, так и аккумуляторной.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:15
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