Химики Кореи применили растягиваемые электроды для гибких аккумуляторов

Специалист Улсанского национального института науки и техники и создатель изобретения, рассказал, что его разработкой уже можно пользоваться в настоящее время, в чем и есть ее определенное отличие от подобных идей. Никто еще не мог достичь подобной гибкости с полным сохранением принципов работы аккумуляторных батарей. В основу взят материал, произведенный после изучения свойства волокон, встречаемых только в тропическом дереве – Жаботикаба, если конкретно - его эластичной структуре.Необходимую структуру волокон, подсказали непосредственно плоды растения из Бразилии. Затем химики, при помощи нанотрубок из углерода и сажи воспроизвели материал, не отличимый по свойствам. Как результат получилась литий-ионная батарея, выдерживающая деформацию и меняющая свою форму. Особенно незаменимы подобные батареи в современных новейших образцах смартфонов. Как предполагаю эксперты, за складывающими моделями уже просматривается следующий шаг в отраслях как мобильной, так и аккумуляторной.