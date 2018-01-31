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Ученые: Люди могут умереть только наедине со смертью
Американские ученые после исследования выяснили, что люди могут умереть только наедине со смертью. Часто присутствие рядом близких людей лишь отдаляет неминуемое событие.

Этот уровень контроля раньше был неизвестен науке, но большинство лиц не могут спокойно покинуть этот мир, пока видят посторонних особ или членов семьи. Только в одиночестве им проще забыть о мирских проблемах, что также касается больных пациентов.

Ученые: Люди могут умереть только наедине со смертью


Раньше ученые предполагали, что многие лица, находящиеся в таком состоянии, испытывают сильный страх. Они уверены, что сознание продолжит свою работу, но тело уже не будет двигаться, как раньше.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00
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