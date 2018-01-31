В продажу вышел смартфон Oukitel U18

Oukitel U18 предлагает пользователю 5,85-дюймовую IPS-матрицу с разрешением HD+. В основе аппаратного обеспечения работает процессор MediaTek MT6750T с восемью ядрами и тактовой частотой в 1,5 ГГц. Также есть графический чип Mali-T860, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб памяти на встроенном носителе информации. Аппарат обладает двойной основной камерой с разрешением 16+5 Мп, а также фронтальным сенсором с разрешением в 13 Мп. За автономность будет отвечать аккумулятор на 4 тысячи мАч.Стоит отметить, что задняя крышка выполнена из металлического материала. На ней располагается модуль основной камеры с вертикальным расположением объективов, а также сканер отпечатков пальцев. Помимо этого есть разработка Face ID от Oukitel.Смартфон с операционной системой Android 8.0 Oreo обойдется покупателю в 10 тысяч рублей.