АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Частица небесной вечности: Нефрит считается камнем богов и имеет уникальную энергетику
EUR 69.54 USD 56.29
Курс валют на 31.01.2018

В РФ разработали мобильное приложение для выявления рака кожи
Участники проекта в рамках областного центра образования «Сириус», расположенного на территории Сочи, разработали приложение, предназначенное для выявления рака кожного покрова.

В РФ разработали мобильное приложение для выявления рака кожи

Этим приложением смогут воспользоваться медики, не специализирующиеся в области онкологических болезней. Современное мобильное приложение изучает и анализирует фото кожи при помощи нейронных специальных сетей, показывает, находится ли человек в зоне риска болезни, показывает доброкачественная это опухоль либо злокачественная. В приложении загружены фотографии здоровой кожи человека, а также кожи, больного онкологией. Именно таким образом, приложение распознаёт заболевание.

Стоит отметить, что в этом проекте принимали участие девяносто семь школьников, обучающихся в восьмых-десятых классах. Этот проект был организован Уральским университетом при финансовой поддержке действующего правительства Свердловской области.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сестры-модели Хадид снялись в откровенной
Пэрис Хилтон превратилась в двойника Ким Кардашьян
Виновник ложной ракетной тревоги на Гавайях
Учёные: Для сердца цельное молоко полезнее
В школах РФ могут ввести уроки психологии
«Кремлевский список» США назвали угрозой
Просмотреть все новости