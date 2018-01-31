В РФ разработали мобильное приложение для выявления рака кожи

Этим приложением смогут воспользоваться медики, не специализирующиеся в области онкологических болезней. Современное мобильное приложение изучает и анализирует фото кожи при помощи нейронных специальных сетей, показывает, находится ли человек в зоне риска болезни, показывает доброкачественная это опухоль либо злокачественная. В приложении загружены фотографии здоровой кожи человека, а также кожи, больного онкологией. Именно таким образом, приложение распознаёт заболевание.Стоит отметить, что в этом проекте принимали участие девяносто семь школьников, обучающихся в восьмых-десятых классах. Этот проект был организован Уральским университетом при финансовой поддержке действующего правительства Свердловской области.