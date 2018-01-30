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Невеста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзеева обманывала своего избранника
Поклонники Прохора Шаляпина узнали, что его невеста обманывала своего избранника. Это произошло во время эфира “Мужское/Женское”, где правда о Татьяне Гудзеевой выплыла наружу.

Певец верил, что она долгое время живет в столице и смогла заработать средства на покупку квартир, но оказалось, что дама сердца была родом из маленького города, после чего переехала в Ижевск и вышла замуж. Татьяна имеет ребенка от первого брака, а также часто летает в США к своему любовнику, продолжая общение даже после связи с Прохором Шаляпиным.

Невеста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзеева обманывала своего избранника


Она честно призналась в этом на детекторе лжи, а Александр Гордон долго издевался над очередным неудачным романом исполнителя, назвав его гибридом попугая и примата. Таким образом, он решил прекратить выслушивать жалобы звезды на свою судьбу, после чего предложил опеку над артистом.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:05
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