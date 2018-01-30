Невеста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзеева обманывала своего избранника

Певец верил, что она долгое время живет в столице и смогла заработать средства на покупку квартир, но оказалось, что дама сердца была родом из маленького города, после чего переехала в Ижевск и вышла замуж. Татьяна имеет ребенка от первого брака, а также часто летает в США к своему любовнику, продолжая общение даже после связи с Прохором Шаляпиным.Она честно призналась в этом на детекторе лжи, а Александр Гордон долго издевался над очередным неудачным романом исполнителя, назвав его гибридом попугая и примата. Таким образом, он решил прекратить выслушивать жалобы звезды на свою судьбу, после чего предложил опеку над артистом.