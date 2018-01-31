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«Супермен» Брэндон Рут получил роль Николая II в фильме «Анастасия»
Американский актер Брэндон Рут, известный киноманам по киноленте «Возвращение Супермена», получил роль последнего царя Российской империи. Сыграть Николая II американцу доведётся в фильме «Анастасия», где главной героиней станет дочь царя – Настя.

«Супермен» Брэндон Рут получил роль Николая II в фильме «Анастасия»


В Америке начались съёмки фильма, повествующего о судьбоносных событиях начала 20-го века в Российской империи. Несколько эпизодов киноленты «Анастасии» режиссёр Блейк Харрис уже отснял в ушедшем году, остальные сцены создатели фильма планируют снять и смонтировать в первой половине 2018-го. Роль Николая Второго, последнего российского самодержца, досталась Брэндону Руту. Рут известен по ленте «Возвращение Супермена», но столь кардинальная смена имиджа не стала проблемой для талантливого актёра.

Добавим, что главную героиню, четвёртую дочь царя - Анастасию, которая спасается посредством «временного портала», сыграет 14-летняя Эмили Кэри. После своего чудесного побега из революционного кошмара, Анастасия Романова вдруг оказывается…в 1988 году! Что же касаемо других исторических персонажей, то Владимира Ленина, предположительно, сыграет продюсер картины Джеймс Бернштейн, а роль Григория Распутина пророчат сопродюсеру фильма - Армандо Гутьеррезу.
Культура
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 06:00
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