Испания: В возрасте 113 лет умер самый старый мужчина в мире

О смерти самого старого мужчины планеты сообщил глава правительства автономного региона Гильермо Фернандес Вара. Скорбную публикацию в Twitter Гильермо начал так: «Покойся с миром. Прощай, Марчена!» Старейшего жителя мира и Испании местные жители называли не по имени (Франциско), а по прозвищу, которое к нему «приклеилось» в юности, когда Оливейра очень походил на знаменитого танцора Пепе Марчена.Ушедший в мир иной оставил после себя четверо детей, 9 внуков и… пятнадцать правнуков и правнучек! Также у Франциско Оливейры остались: 97-летний брат и 93-летняя сестра. В юности Франсиско повоевал, а затем вернулся в родного посёлок, где и прожил до конца своих дней. Занимался старейший мужчина планеты тяжёлым крестьянским трудом, ежедневно «скрашивая» своё существование стаканчиком красного вина. Здоровье никогда не беспокоило Оливейру, правда, в 90-летнем возрасте испанцу пришлось удалить почку, а в 98 лет – провести операцию по поводу катаракты.Похороны Франциско Оливейры состоятся 30 января 2018 года.