Николай Валуев отметил, что нельзя доверять новым «откровениям» Родченкова
Депутат Госдумы Николай Валуев считает, что Григорий Родченков, являющийся информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), неспроста именно сейчас дал интервью ARD, когда РФ готовится к Олимпиаде-2018 и выборам президента.
«Политэксперт» передаёт, что МОК одобрил список, состоящий из 169 россиян, допущенных к Олимпиаде как независимые спортсмены. При этом на ARD вышел фильм, посвященный олимпийцам России, в котором Родченков заявил, что не все еще сообщил про подтасовку проб спортсменов. Он заметил, что допинговая система началась ещё в СССР, а запрещенные средства использовали все российские участники сочинских Игр. По его словам о применении допинга информировали высшее руководство страны.
Валуев напомнил, что Родченков выступает сам фигурантом уголовного дела про незаконный оборот сильнодействующих веществ, навязываемых российским атлетам. По его словам Родченков действует по инициативе Запада.
«Политэксперт» передаёт, что МОК одобрил список, состоящий из 169 россиян, допущенных к Олимпиаде как независимые спортсмены. При этом на ARD вышел фильм, посвященный олимпийцам России, в котором Родченков заявил, что не все еще сообщил про подтасовку проб спортсменов. Он заметил, что допинговая система началась ещё в СССР, а запрещенные средства использовали все российские участники сочинских Игр. По его словам о применении допинга информировали высшее руководство страны.
Валуев напомнил, что Родченков выступает сам фигурантом уголовного дела про незаконный оборот сильнодействующих веществ, навязываемых российским атлетам. По его словам Родченков действует по инициативе Запада.
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Добавил: tantan61 Вчера, 21:15