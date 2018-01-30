В Вологде женщина после избиения оплевала и покусала сотрудников ДПС

Инцидент случился в Вологодском районе, когда она пыталась скрыться от инспекции, бросив свою машину на дороге. После поимки женщина начала выражаться нецензурными словами, а также плевать на сотрудников, несмотря на свидетелей события.Они пытались утихомирить разъяренную нарушительницу, которая не желала выслушать их слова. Женщина набросилась на людей с кулаками, после чего укусила одного сотрудника за руку, в результате чего у него возникли ссадины вместе с кровоподтеками.