В Вологде женщина после избиения оплевала и покусала сотрудников ДПС
В Вологде женщина после избиения оплевала и покусала сотрудников ДПС, пытающихся задержать нарушительницу правил дорожного движения. Сейчас злоумышленница признана виновной и заплати штраф – 22000 руб.
Инцидент случился в Вологодском районе, когда она пыталась скрыться от инспекции, бросив свою машину на дороге. После поимки женщина начала выражаться нецензурными словами, а также плевать на сотрудников, несмотря на свидетелей события.
Они пытались утихомирить разъяренную нарушительницу, которая не желала выслушать их слова. Женщина набросилась на людей с кулаками, после чего укусила одного сотрудника за руку, в результате чего у него возникли ссадины вместе с кровоподтеками.
Инцидент случился в Вологодском районе, когда она пыталась скрыться от инспекции, бросив свою машину на дороге. После поимки женщина начала выражаться нецензурными словами, а также плевать на сотрудников, несмотря на свидетелей события.
Они пытались утихомирить разъяренную нарушительницу, которая не желала выслушать их слова. Женщина набросилась на людей с кулаками, после чего укусила одного сотрудника за руку, в результате чего у него возникли ссадины вместе с кровоподтеками.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:50