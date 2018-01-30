АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Смоленск имеет много фантомов далеких времен и хранит тайну сокровищ Наполеона
EUR 69.54 USD 56.29
Курс валют на 31.01.2018

В Вологде женщина после избиения оплевала и покусала сотрудников ДПС
В Вологде женщина после избиения оплевала и покусала сотрудников ДПС, пытающихся задержать нарушительницу правил дорожного движения. Сейчас злоумышленница признана виновной и заплати штраф – 22000 руб.

Инцидент случился в Вологодском районе, когда она пыталась скрыться от инспекции, бросив свою машину на дороге. После поимки женщина начала выражаться нецензурными словами, а также плевать на сотрудников, несмотря на свидетелей события.

В Вологде женщина после избиения оплевала и покусала сотрудников ДПС


Они пытались утихомирить разъяренную нарушительницу, которая не желала выслушать их слова. Женщина набросилась на людей с кулаками, после чего укусила одного сотрудника за руку, в результате чего у него возникли ссадины вместе с кровоподтеками.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеканалы запущена платформа для легального
Близнецы потребовали у Apple 20 000 000 за то,
Военные объекты США уязвимы к экстремальным
Популяции крупных жуков сокращаются вследствие
Алла Пугачева возвращается на сцену и выступит на
Язык панды эволюционировал, чтобы защититься от
Просмотреть все новости