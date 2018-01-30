Косметологи выявили полезный побочный эффект ботокса

Инъекции препарата ботулотоксина, широко известного в народе как ботокс, приводят к замедлению процесса выработки кожного сала, что способствует избавлению от жирного блеска, который особенно заметен в так называемой T-зоне на лице.Управление по санитарному надзору за качеством медикаментов сообщило, что такого способа уничтожения маслянистого блеска кожи и чрезмерной избыточной жирности нет в его рекомендациях.Специалисты департамента дерматологии больницы Mount Sinai в Нью-Йорке обнаружили, что это является обычным побочным эффектом при инъекциях ботоксом.Директор департамента по косметическим исследованиям Джошуа Цейхнер уточнил, что также в местах инъекций снижается уровень потливости, поскольку мышцы лица парализуются ботоксом и перестают сокращаться, вырабатывая сальный «секрет».