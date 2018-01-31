Алла Пугачева возвращается на сцену и выступит на дне рождения Ильи Резника в Кремле
Поклонники певицы обсуждают последние события, связанные с ее возвращением на сцену. Алла Пугачева выступит на дне рождения Ильи Резника в Кремле, о чем красноречиво говорит огромная афиша.
Там нет списка других исполнителей кроме Примадонны, которая порадует зрителей лучшими хитами 80-летнего поэта. Раньше они были причиной конфликта между звездами, долгое время не общавшимися друг с другом. Алла Пугачева упоминала о финансовой стороне вопроса, потому что хотела выпустить свою коллекцию композиций. Однако Илья Резник назвал огромную сумму за авторские права, после чего обиделся за торговлю его именем.
Два года назад он пришел в гримерку звезды с букетом цветов, после чего стороны помирились. Сейчас она станет почетным гостем “Юбилейного вернисажа” и билеты уже появились в продаже. Сотрудники Кремля готовят ее любимое помещение, которое должно быть новым и чистым.
Там нет списка других исполнителей кроме Примадонны, которая порадует зрителей лучшими хитами 80-летнего поэта. Раньше они были причиной конфликта между звездами, долгое время не общавшимися друг с другом. Алла Пугачева упоминала о финансовой стороне вопроса, потому что хотела выпустить свою коллекцию композиций. Однако Илья Резник назвал огромную сумму за авторские права, после чего обиделся за торговлю его именем.
Два года назад он пришел в гримерку звезды с букетом цветов, после чего стороны помирились. Сейчас она станет почетным гостем “Юбилейного вернисажа” и билеты уже появились в продаже. Сотрудники Кремля готовят ее любимое помещение, которое должно быть новым и чистым.