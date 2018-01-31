Алла Пугачева возвращается на сцену и выступит на дне рождения Ильи Резника в Кремле

Там нет списка других исполнителей кроме Примадонны, которая порадует зрителей лучшими хитами 80-летнего поэта. Раньше они были причиной конфликта между звездами, долгое время не общавшимися друг с другом. Алла Пугачева упоминала о финансовой стороне вопроса, потому что хотела выпустить свою коллекцию композиций. Однако Илья Резник назвал огромную сумму за авторские права, после чего обиделся за торговлю его именем.Два года назад он пришел в гримерку звезды с букетом цветов, после чего стороны помирились. Сейчас она станет почетным гостем “Юбилейного вернисажа” и билеты уже появились в продаже. Сотрудники Кремля готовят ее любимое помещение, которое должно быть новым и чистым.