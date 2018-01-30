2 февраля состоится официальное представление новой ядерной доктрины США
Пол Селва, занимающий высокую должность в Комитете начштабов ВС США, во вторник встретился с представителями СМИ. Господин Селва заявил, что официальное представление новой ядерной доктрины США запланировано на 2 февраля 2018 года.
Зам председателя Комитета штабных начальников ВС США Пол Селва сообщил, что новая американская ядерная доктрина согласно графику готовится к представлению в начале февраля. Американский генерал указал точную дату «выхода в свет» доктрины - 2 февраля 2018 года. Новая ядерная доктрина разрабатывалась более месяца, распоряжение о подготовке 64-страничнго документа действующий президент США Дональд Трамп отдал 27 января 2017 года.
Отдельные статьи и цитаты из вышеуказанного несекретного документа публиковали некоторые издания. Известно, что в новой доктрине есть пункт, указывающий, что США может применить свой ядерный арсенал при «особых обстоятельствах», причём, речь идёт даже о нападении на страну без применения ядерного оружия! Одновременно с этим, в документе содержится пункт, ясно указывающий, что американцы не желают относиться, как к возможному противнику ни к России, ни к Китаю.
Зам председателя Комитета штабных начальников ВС США Пол Селва сообщил, что новая американская ядерная доктрина согласно графику готовится к представлению в начале февраля. Американский генерал указал точную дату «выхода в свет» доктрины - 2 февраля 2018 года. Новая ядерная доктрина разрабатывалась более месяца, распоряжение о подготовке 64-страничнго документа действующий президент США Дональд Трамп отдал 27 января 2017 года.
Отдельные статьи и цитаты из вышеуказанного несекретного документа публиковали некоторые издания. Известно, что в новой доктрине есть пункт, указывающий, что США может применить свой ядерный арсенал при «особых обстоятельствах», причём, речь идёт даже о нападении на страну без применения ядерного оружия! Одновременно с этим, в документе содержится пункт, ясно указывающий, что американцы не желают относиться, как к возможному противнику ни к России, ни к Китаю.
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Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 21:50