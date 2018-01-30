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Ученые: Гигантская пирамида в Тихом океане может быть частью исчезнувшей Атлантиды
Ученые обнаружили на дне Тихого океана гигантскую пирамиду, которая может быть частью исчезнувшей Атлантиды. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Открытие сделал аргентинский археолог Марсело Игазуста во время просмотра территории возле Мексики. На Google Earth четко виднелось сооружение, достигающее 18-километровой длины. Это может стать ключом для поиска исчезнувшей цивилизации, которая действительно существовала в древности на нашей планете.

Ученые: Гигантская пирамида в Тихом океане может быть частью исчезнувшей Атлантиды


Исследователи тоже выразили свое мнение, считая объект внеземным наследием для потомков. Уфолог Скотт Уоринг отметил, что люди не способны возводить столь монументальные конструкции, так что гуманоиды могли жить в стране, погребенной на дне океана.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:20
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