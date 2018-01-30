Ученые: Гигантская пирамида в Тихом океане может быть частью исчезнувшей Атлантиды

Открытие сделал аргентинский археолог Марсело Игазуста во время просмотра территории возле Мексики. На Google Earth четко виднелось сооружение, достигающее 18-километровой длины. Это может стать ключом для поиска исчезнувшей цивилизации, которая действительно существовала в древности на нашей планете.Исследователи тоже выразили свое мнение, считая объект внеземным наследием для потомков. Уфолог Скотт Уоринг отметил, что люди не способны возводить столь монументальные конструкции, так что гуманоиды могли жить в стране, погребенной на дне океана.