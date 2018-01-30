Средиземноморская диета увеличивает шансы успешно забеременеть

Греческие ученые в ходе проведения опросов и опытов выяснили, что средиземноморская диета способствует увеличению шансов забеременеть и родить здорового малыша. Кроме того, такой рацион улучшает работу мозга пожилых людей и укрепляет их кости.К компонентам средиземноморской диеты относятся овощи, фрукты, орехи, сыры и молочные продукты, оливковое масло, рыба.В исследовании участвовали 244 женщины, которые проходили в это время процедуру экстракорпорального оплодотворения – ими были заполнены анкеты, в которых указывалось, какие продукты женщины ели последние полгода.Ученые разбили опросники на 3 группы с показателями MedDiet, который оценивает, насколько их диета приближена к средиземноморской.Оказалось, что в группе с самыми низкими показателями успешных беременностей было меньше.