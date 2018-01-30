АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Смоленск имеет много фантомов далеких времен и хранит тайну сокровищ Наполеона
EUR 69.54 USD 56.29
Курс валют на 31.01.2018

Средиземноморская диета увеличивает шансы успешно забеременеть
Ученые из Греции выяснили, что шансы успешно забеременеть и родить здорового ребенка повышает средиземноморская диета.
Средиземноморская диета увеличивает шансы успешно забеременеть


Греческие ученые в ходе проведения опросов и опытов выяснили, что средиземноморская диета способствует увеличению шансов забеременеть и родить здорового малыша. Кроме того, такой рацион улучшает работу мозга пожилых людей и укрепляет их кости.

К компонентам средиземноморской диеты относятся овощи, фрукты, орехи, сыры и молочные продукты, оливковое масло, рыба.

В исследовании участвовали 244 женщины, которые проходили в это время процедуру экстракорпорального оплодотворения – ими были заполнены анкеты, в которых указывалось, какие продукты женщины ели последние полгода.

Ученые разбили опросники на 3 группы с показателями MedDiet, который оценивает, насколько их диета приближена к средиземноморской.
Оказалось, что в группе с самыми низкими показателями успешных беременностей было меньше.
Общество / Наука
Добавил: Марина Полянская Вчера, 21:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеканалы запущена платформа для легального
Близнецы потребовали у Apple 20 000 000 за то,
Военные объекты США уязвимы к экстремальным
Популяции крупных жуков сокращаются вследствие
Алла Пугачева возвращается на сцену и выступит на
Язык панды эволюционировал, чтобы защититься от
Просмотреть все новости