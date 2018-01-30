Оксана Самойлова поразила поклонников полупрозрачным нарядом

Фанаты были немного смущены, заметив грудь знаменитости, которая виднеется через прозрачную блузку. Люди сразу написали в комментариях, что можно было выйти в общество без этой части одежды в одном лифчике, чтобы подчеркнуть все пикантные места тела.Многие подписчики упомянули о ребенке, гуляющем вместе со звездной мамой.Некоторые поклонники стали осыпать Оксану Самойлову комплиментами, восхищаясь ее прекрасной фигурой и внешним видом. Они отметили, что модель даже после рождения детей смогла сохранить стройность и грацию, после чего пожелали ей прекрасного отдыха.