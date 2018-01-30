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Оксана Самойлова поразила поклонников полупрозрачным нарядом
Модель вместе со своей дочерью находится в Майами и решила порадовать поклонников новым фото в Instagram. Они были поражены полупрозрачным нарядом Оксаны Самойловой, гуляющей с наследницей на пляже.

Фанаты были немного смущены, заметив грудь знаменитости, которая виднеется через прозрачную блузку. Люди сразу написали в комментариях, что можно было выйти в общество без этой части одежды в одном лифчике, чтобы подчеркнуть все пикантные места тела.

Оксана Самойлова поразила поклонников полупрозрачным нарядом


Многие подписчики упомянули о ребенке, гуляющем вместе со звездной мамой.
Некоторые поклонники стали осыпать Оксану Самойлову комплиментами, восхищаясь ее прекрасной фигурой и внешним видом. Они отметили, что модель даже после рождения детей смогла сохранить стройность и грацию, после чего пожелали ей прекрасного отдыха.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:10
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