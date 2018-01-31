Анна Курникова выложила видеоролик, показав фрагмент своей тренировки для усовершенствования фигуры после родов

В декабре прошлого года весь мир потрясла новость о том, что у Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родились близнецы. Уже спустя месяц новоиспеченные родители поделились фотоснимком Люси и Николаса.Знаменитость последнее время не балует своих поклонников фотоснимками, поэтому они были безмерно рады, когда увидели на личной страничке теннисистки видеоролик, на котором девушка демонстрирует, как приводит свою фигуру в форму.По мнению пользователей, рождение детей совершенно не изменило ее фигуру и она по-прежнему практически идеальна. Курникова продемонстрировала короткий видеоролик, на котором выполняла пилатес, показывая фрагмент своей тренировки.Преданные поклонники пришли в восторг от увиденного и осыпали свою любимицу комплиментами по поводу ее подтянутой фигуры и великолепного внешнего вида. Своим примером, она вдохновила девушек на великие свершения.А недоброжелатели отнеслись скептически к увиденному, обвинив девушку в том, что она прибегла к услугам суррогатной матери.