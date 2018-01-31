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Анна Курникова выложила видеоролик, показав фрагмент своей тренировки для усовершенствования фигуры после родов
Анна Курникова продемонстрировала своим подписчикам, как работает над своей фигурой после появления на свет ее долгожданных близнецов.

Анна Курникова выложила видеоролик, показав фрагмент своей тренировки для усовершенствования фигуры после родов


В декабре прошлого года весь мир потрясла новость о том, что у Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родились близнецы. Уже спустя месяц новоиспеченные родители поделились фотоснимком Люси и Николаса.

Знаменитость последнее время не балует своих поклонников фотоснимками, поэтому они были безмерно рады, когда увидели на личной страничке теннисистки видеоролик, на котором девушка демонстрирует, как приводит свою фигуру в форму.

По мнению пользователей, рождение детей совершенно не изменило ее фигуру и она по-прежнему практически идеальна. Курникова продемонстрировала короткий видеоролик, на котором выполняла пилатес, показывая фрагмент своей тренировки.

Преданные поклонники пришли в восторг от увиденного и осыпали свою любимицу комплиментами по поводу ее подтянутой фигуры и великолепного внешнего вида. Своим примером, она вдохновила девушек на великие свершения.

А недоброжелатели отнеслись скептически к увиденному, обвинив девушку в том, что она прибегла к услугам суррогатной матери.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:45
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