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В Амурском крае мужчина продает кошку-предсказательницу итогов спортивных соревнований за 4 миллиона рублей
Пользователи сетей заметили объявление, опубликованное мужчиной из Амурского края. Житель Сковородино продает кошку, предсказывающую итоги спортивных соревнований и исцеляющую людей за 4 млн руб.

Хозяин обнаружил необычные способности у своей питомицы Маши три года назад. Обычное животное без породы со 100% точностью угадывает результаты состязаний и способно убрать боли в суставах и голове. Благодаря такому дару кошки семья уже купила себе квартиру, а также возила ее в Петербург.

В Амурском крае мужчина продает кошку-предсказательницу итогов спортивных соревнований за 4 миллиона рублей


Там пушистая знаменитость принимала пациентов и лизала поврежденные места после нанесения специального крема, а дальше люди оставались довольны результатами. Супруга владельца являются верующим человеком, и попросила его расстаться с этим чудом, приносящим деньги легким способом. Потому он не сомневается, что покупатели оценят возможности животного, несмотря на большую сумму.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:15
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