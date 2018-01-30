В Амурском крае мужчина продает кошку-предсказательницу итогов спортивных соревнований за 4 миллиона рублей

Хозяин обнаружил необычные способности у своей питомицы Маши три года назад. Обычное животное без породы со 100% точностью угадывает результаты состязаний и способно убрать боли в суставах и голове. Благодаря такому дару кошки семья уже купила себе квартиру, а также возила ее в Петербург.Там пушистая знаменитость принимала пациентов и лизала поврежденные места после нанесения специального крема, а дальше люди оставались довольны результатами. Супруга владельца являются верующим человеком, и попросила его расстаться с этим чудом, приносящим деньги легким способом. Потому он не сомневается, что покупатели оценят возможности животного, несмотря на большую сумму.