Близнецы потребовали у Apple 20 000 000 за то, что iPhone их не различает

Причиной этого является то, что приобретённые ими смартфоны, обладающие системой распознавания лиц Face ID, не способны обеспечить стопроцентную защиту данных пользователя. Система просо не различает молодых людей. Юридический представитель братьев отмечает, что его клиенты направили уже претензию в офис компании Apple в РФ. Заявители требуют провести работу по усовершенствованию технологии распознавания лиц, компенсировать моральный ущерб на сумму в $20 млн.Адвокат заявителей уточняет, что при покупке смартфонов, продавцы устройств не предупредили близнецов, что система не сможет различать их лица. Также в коробке не было предупреждения по данному поводу. Юридический представитель отмечает, что это является грубым нарушением прав клиента. Вследствие этого он считает, что сумма компенсации является не чрезмерной.