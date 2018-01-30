Киркоров и Орбакайте рассказали о своем шикарном американском путешествии

Российские артисты недавно покинули Лас-Вегас, игорную столицу мира, и уже поделились в своих аккаунтах Instagram впечатлениями от отдыха в Америке.Киркоров описал все одним словом «восторг» и рассказал, что они жили на роскошной вилле в «The Mansions», где останавливаются только самые азартные и звездные игроки. Филипп смог попасть в «секретный VIP-отель» по приглашению руководителя международного маркетинга MGM.Орбакайте рассказала подписчикам, что Лас-Вегас - это всегда прекрасная идея и добавила: «Только мы можем сорваться на день и успеть насладиться атмосферой и двумя шоу этого нереального города!»На фото Кристины Филипп стал появляться чаще, чем ее супруг Михаил Земцов. Но, в тегах к снимкам есть и #михаилземцов, что означает, что муж таки сопровождал Кристину в поездке.