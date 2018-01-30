Пугачёва ради похудения пошла на крайние меры

В программе "Ты не поверишь!" российского телеканала НТВ рассказали, что 68-летняя российская певица Алла Борисовна Пугачёва сделала частичную резекцию желудка. Как сообщила врач-диетолог Екатерина Кривцова, что стремительное похудение Пугачёвой связано с удалением части желудка. Однако, близкое окружение звезды категорически опровергают заявление диетолога.Если верить словам знакомых артистки, Примадонны никакой операции якобы не делала, а придерживается бессолевой диеты. Также для поддержки фигуры ей помогает бассейн, который находится в их с Максимом Галины замке. "Теперь перекраивать вещи на Аллу Борисовна приходится чуть-ли не каждый месяц. Она носит вещи 38 - 40-го размера с подростковый отделов" - сообщила стилист Пугачёвой Алишер.Сама же звезда заявила, что худеть ей помогают израильские препараты от диабета. Хочется отметить, что за последнее время Алла Борисовна похудела больше чем на 20 килограмм.