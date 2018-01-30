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Пугачёва ради похудения пошла на крайние меры
Сделала ли Алла Борисовна операцию, даст объяснение близкое окружение артистки

Пугачёва ради похудения пошла на крайние меры


В программе "Ты не поверишь!" российского телеканала НТВ рассказали, что 68-летняя российская певица Алла Борисовна Пугачёва сделала частичную резекцию желудка. Как сообщила врач-диетолог Екатерина Кривцова, что стремительное похудение Пугачёвой связано с удалением части желудка. Однако, близкое окружение звезды категорически опровергают заявление диетолога.

Пугачёва ради похудения пошла на крайние меры


Если верить словам знакомых артистки, Примадонны никакой операции якобы не делала, а придерживается бессолевой диеты. Также для поддержки фигуры ей помогает бассейн, который находится в их с Максимом Галины замке. "Теперь перекраивать вещи на Аллу Борисовна приходится чуть-ли не каждый месяц. Она носит вещи 38 - 40-го размера с подростковый отделов" - сообщила стилист Пугачёвой Алишер.

Пугачёва ради похудения пошла на крайние меры


Сама же звезда заявила, что худеть ей помогают израильские препараты от диабета. Хочется отметить, что за последнее время Алла Борисовна похудела больше чем на 20 килограмм.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Натали Авасова Вчера, 20:50
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