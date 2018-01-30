Google и HTC завершили сделку, подразумевающую сотрудничество на $1,1 млрд

Тогда объявили, что поисковый гигант станет владельцем подразделения HTC, занимающегося разработкой, производством смартфонов. 30 января объявили про завершение сделки. Google согласно сделки получает неисключительную лицензию для разработки тайваньской компании. При этом Google сможет применять разработки HTC. Свыше 2 000 инженеров HTC перейдут в Google. Среди них много сотрудников опытно-конструкторских, научно-исследовательских подразделений HTC. Однако они работать останутся на Тайване.Разработчики HTC, которые занимаются VR, не станут переходить в Google. Согласно предположениям HTC в будущем сконцентрируется именно на VR. Компания надеется развивать современные технологии дополненной реальности, интернета вещей, искусственного интеллекта.