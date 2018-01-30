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Настасью Самбурскую и съемочную группу «Ревизорро» преследовал незнакомец
Настасья Самбурская в социальной сети рассказала о преследовании ее и всей съемочной группы «Ревизорро» незнакомцем.

Настасью Самбурскую и съемочную группу «Ревизорро» преследовал незнакомец


На данный момент Настасья Самбурская – знаменитая ведущая известной телевизионной передачи «Ревизорро». Девушка поведала своим фанатам в интернете о том, что она вместе со съемочной группой подверглась преследованию со стороны неизвестного мужчины, которое длилось два дня.

Телеведущая рассказала о том, что за ней и всей съемочной группой следил неизвестный молодой человек, который был на белой автомашине и закрытыми номерами.

В конце концов, терпение у артистки лопнуло, и она в компании коллег приблизилась к машине. Девушки сбила снег с номерного знака, чтобы вывести преследователя на чистоту.

В салоне машины оказался крупный мужчина, который невнятно отвечал на вопросы и повторял заблаговременно заученные фразы.

Поклонники девушки сначала очень испугались за свою любимицу, но убедившись, что с ней все в порядке успокоились и продолжили комментировать.

Фанаты были восхищены мужеством Самбурской, ведь она сама обратилась к преследователю и захотела остановить этот автомобиль при поддержке съемочной группы.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 17:37
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