Настасью Самбурскую и съемочную группу «Ревизорро» преследовал незнакомец

На данный момент Настасья Самбурская – знаменитая ведущая известной телевизионной передачи «Ревизорро». Девушка поведала своим фанатам в интернете о том, что она вместе со съемочной группой подверглась преследованию со стороны неизвестного мужчины, которое длилось два дня.Телеведущая рассказала о том, что за ней и всей съемочной группой следил неизвестный молодой человек, который был на белой автомашине и закрытыми номерами.В конце концов, терпение у артистки лопнуло, и она в компании коллег приблизилась к машине. Девушки сбила снег с номерного знака, чтобы вывести преследователя на чистоту.В салоне машины оказался крупный мужчина, который невнятно отвечал на вопросы и повторял заблаговременно заученные фразы.Поклонники девушки сначала очень испугались за свою любимицу, но убедившись, что с ней все в порядке успокоились и продолжили комментировать.Фанаты были восхищены мужеством Самбурской, ведь она сама обратилась к преследователю и захотела остановить этот автомобиль при поддержке съемочной группы.