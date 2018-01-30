Ректором Тимирязевской академии назначена Галина Золина, которая исполняла обязанности руководителя академии с конца 2016 года.О том, что Галина Дмитриевна была назначена ректором Российского государственного аграрного университета стало известно сегодня в ходе заседания Ученого совета РГАУ-МСХА, на котором провели слушание и полностью единогласно одобрили отчет Золиной о финансово-хозяйственной деятельности вуза за предыдущий год.Первым проректором Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева был назначен Илья Корнеев - кандидат технических наук, который занимает должность декана факультета водопользования и природообустройства.Проректором по практико-ориентированному образованию и стратегическому развитию РГАУ-МСХА стал профессор Алексей Голубев, исполняющий обязанности декана экономического факультета.