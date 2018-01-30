Ректором Тимирязевской академии назначена Галина Золина
На заседании Ученого совета Российского государственного аграрного университета - Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева (РГАУ-МСХА) объявлено об утверждении руководителя вуза, пишет kp.ru
Ректором Тимирязевской академии назначена Галина Золина, которая исполняла обязанности руководителя академии с конца 2016 года.
О том, что Галина Дмитриевна была назначена ректором Российского государственного аграрного университета стало известно сегодня в ходе заседания Ученого совета РГАУ-МСХА, на котором провели слушание и полностью единогласно одобрили отчет Золиной о финансово-хозяйственной деятельности вуза за предыдущий год.
Первым проректором Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева был назначен Илья Корнеев - кандидат технических наук, который занимает должность декана факультета водопользования и природообустройства.
Проректором по практико-ориентированному образованию и стратегическому развитию РГАУ-МСХА стал профессор Алексей Голубев, исполняющий обязанности декана экономического факультета.
Ректором Тимирязевской академии назначена Галина Золина, которая исполняла обязанности руководителя академии с конца 2016 года.
О том, что Галина Дмитриевна была назначена ректором Российского государственного аграрного университета стало известно сегодня в ходе заседания Ученого совета РГАУ-МСХА, на котором провели слушание и полностью единогласно одобрили отчет Золиной о финансово-хозяйственной деятельности вуза за предыдущий год.
Первым проректором Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева был назначен Илья Корнеев - кандидат технических наук, который занимает должность декана факультета водопользования и природообустройства.
Проректором по практико-ориентированному образованию и стратегическому развитию РГАУ-МСХА стал профессор Алексей Голубев, исполняющий обязанности декана экономического факультета.
Общество
Добавил: Роман Вчера, 17:20