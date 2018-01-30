АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Смоленск имеет много фантомов далеких времен и хранит тайну сокровищ Наполеона
EUR 69.54 USD 56.29
Курс валют на 31.01.2018

Поклонники Максима Галкина были поражены мраком в комнатах его замка
Ведущий решил опубликовать в Instagram новый ролик, посвященный его наследникам. Однако поклонники Максима Галкина были поражены мраком в комнатах его замка и выразили недовольство по такому поводу.

Звезда запечатлел момент, когда дети во время просмотра “Русского Ниндзя” переживают за участников шоу. Такие эмоции тронули подписчиков, но они сразу обратили внимание, что двойняшки смотрят ТВ в темной комнате. Они сразу написали в комментариях, что роскошное жилье Максима Галкина смотрится неуютно из-за слабого освещения, после чего попросили его исправить ситуацию.

Поклонники Максима Галкина были поражены мраком в комнатах его замка


Некоторые лица иронически заметили, что звездам отключили свет за неуплату, после чего упомянули о мечте артиста, построившего дворец без комфорта. Преданные фанаты попросили недоброжелателей не писать негативные сообщения, после чего засыпали Елизавету и Гарри лестными комплиментами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:35
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеканалы запущена платформа для легального
Близнецы потребовали у Apple 20 000 000 за то,
Военные объекты США уязвимы к экстремальным
Популяции крупных жуков сокращаются вследствие
Алла Пугачева возвращается на сцену и выступит на
Язык панды эволюционировал, чтобы защититься от
Просмотреть все новости