Поклонники Максима Галкина были поражены мраком в комнатах его замка
Ведущий решил опубликовать в Instagram новый ролик, посвященный его наследникам. Однако поклонники Максима Галкина были поражены мраком в комнатах его замка и выразили недовольство по такому поводу.
Звезда запечатлел момент, когда дети во время просмотра “Русского Ниндзя” переживают за участников шоу. Такие эмоции тронули подписчиков, но они сразу обратили внимание, что двойняшки смотрят ТВ в темной комнате. Они сразу написали в комментариях, что роскошное жилье Максима Галкина смотрится неуютно из-за слабого освещения, после чего попросили его исправить ситуацию.
Некоторые лица иронически заметили, что звездам отключили свет за неуплату, после чего упомянули о мечте артиста, построившего дворец без комфорта. Преданные фанаты попросили недоброжелателей не писать негативные сообщения, после чего засыпали Елизавету и Гарри лестными комплиментами.
Звезда запечатлел момент, когда дети во время просмотра “Русского Ниндзя” переживают за участников шоу. Такие эмоции тронули подписчиков, но они сразу обратили внимание, что двойняшки смотрят ТВ в темной комнате. Они сразу написали в комментариях, что роскошное жилье Максима Галкина смотрится неуютно из-за слабого освещения, после чего попросили его исправить ситуацию.
Некоторые лица иронически заметили, что звездам отключили свет за неуплату, после чего упомянули о мечте артиста, построившего дворец без комфорта. Преданные фанаты попросили недоброжелателей не писать негативные сообщения, после чего засыпали Елизавету и Гарри лестными комплиментами.