Поклонники Максима Галкина были поражены мраком в комнатах его замка

Звезда запечатлел момент, когда дети во время просмотра “Русского Ниндзя” переживают за участников шоу. Такие эмоции тронули подписчиков, но они сразу обратили внимание, что двойняшки смотрят ТВ в темной комнате. Они сразу написали в комментариях, что роскошное жилье Максима Галкина смотрится неуютно из-за слабого освещения, после чего попросили его исправить ситуацию.Некоторые лица иронически заметили, что звездам отключили свет за неуплату, после чего упомянули о мечте артиста, построившего дворец без комфорта. Преданные фанаты попросили недоброжелателей не писать негативные сообщения, после чего засыпали Елизавету и Гарри лестными комплиментами.