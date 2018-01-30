"Поджаренный" зад американского истребителя сняли на фото

Австралийское издание об авиации разместило фотографии пылающего самолета, созданного на базе американского Boeing.Возгоранию подвергся палубный самолет EA-18G Growler отряда по радиоэлектронной борьбе.На снимках явственно видны следы пожара, на задней части воздушного судна образовались почернения. Эксперты оценивают состояние самолета, как значительные повреждения и не подлежит восстановлению.Как стало известно источникам в военно-воздушных силах Австралии, пожар произошел во время попытки старта судна из американской военной базы. Весь экипаж в составе пилота и бортинженера смогли без осложнений и серьезных травм покинуть самолет.