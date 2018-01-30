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"Поджаренный" зад американского истребителя сняли на фото
"Поджаренный" зад американского самолета истребителя сняли на фото.
"Поджаренный" зад американского истребителя сняли на фото

Австралийское издание об авиации разместило фотографии пылающего самолета, созданного на базе американского Boeing.

Возгоранию подвергся палубный самолет EA-18G Growler отряда по радиоэлектронной борьбе.
На снимках явственно видны следы пожара, на задней части воздушного судна образовались почернения. Эксперты оценивают состояние самолета, как значительные повреждения и не подлежит восстановлению.

Как стало известно источникам в военно-воздушных силах Австралии, пожар произошел во время попытки старта судна из американской военной базы. Весь экипаж в составе пилота и бортинженера смогли без осложнений и серьезных травм покинуть самолет.
Политика
Добавил: tidings Вчера, 20:10
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