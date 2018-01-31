Сергей Шнуров поделился в Instagram милым фото с супругой Матильдой на отдыхе

На днях влюбленные решили немного отдохнуть от тяжелых трудовых будней, и свой выбор остановили на Бали. Теперь семейство, следуя примеру коллег, тоже нежится на солнышке и любуется местными достопримечательностями.На свежем снимке, который сделан на пляже, Сергей Шнуров красуется без футболки, а сзади его нежно обнимает супруга Матильда. Этот фотоснимок лидер группы «Ленингад» сопроводил стихотворением, который скорей всего адресовал жене.В конце текста написано, что находясь на отдыхе, он влюбляется в еще большей степени в свою женщину, наверное, речь идет о Матильде.Поклонникам исполнителя пришелся по душе опубликованный снимок, и они написали много приятных слов. Им было безумно приятно видеть пару вместе такими счастливыми и милыми, которые прекрасно проводят отдых в компании друг друга.За непродолжительный промежуток времени фотоснимок облетел весь интернет и смог насобирать больше 15 тысяч лайков и множество восторженных комментариев от преданных поклонников.