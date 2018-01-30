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Полина Диброва решила начать борьбу с лишним весом
Супруга ведущего опубликовала в блоге небольшой пост, посвященный возвращению из отпуска. Полина Диброва решила начать борьбу с лишним весом, но подписчики выразили разное мнение по такому поводу.

Она отметила, что после месяца праздников стала чувствовать себя некомфортно в привычных нарядах, так что нужно срочно мотивировать себя на похудение и постараться исправить ситуацию до свадьбы подруги. Поклонники пожелали знаменитости успехов в столь нелегком деле, хотя сомневались, что она будет выбирать для торжества старый наряд.

Полина Диброва решила начать борьбу с лишним весом


Многие пользователи сетей отметили, что Полина Диброва должна ставить цели во всех сферах жизни, а также не пренебрегать советами диетолога и психолога. Тогда результаты работы будут намного эффективнее, чем при индивидуальных усилиях.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:05
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