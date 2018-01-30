Полина Диброва решила начать борьбу с лишним весом

Она отметила, что после месяца праздников стала чувствовать себя некомфортно в привычных нарядах, так что нужно срочно мотивировать себя на похудение и постараться исправить ситуацию до свадьбы подруги. Поклонники пожелали знаменитости успехов в столь нелегком деле, хотя сомневались, что она будет выбирать для торжества старый наряд.Многие пользователи сетей отметили, что Полина Диброва должна ставить цели во всех сферах жизни, а также не пренебрегать советами диетолога и психолога. Тогда результаты работы будут намного эффективнее, чем при индивидуальных усилиях.