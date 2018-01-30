Mercedes-AMG C 43 Coupe 2018 бесплатно достанется победителю конкурса Last Fan Standing

Участниками конкурса Last Fan Standing могут стать граждане Соединённых Штатов старше 18 лет. Потенциальным победителям нужно будет как можно дольше продержать палец на экране смартфона с изображением автомобиля. При этом спорткар будет передвигаться по экрану, сложность игры будет нарастать по мере продолжительности.Выиграть автомобиль Mercedes-AMG C 43 Coupe не так то просто, как может показаться изначально. Участников конкурса начнут регистрировать 4 февраля в период с 12:01 до 18:25. Победителем игры станет самый выносливый участник. В случае если конкурс затянется, то победителя выберут случайным образом.