Валентин Юдашкин опубликовал в Instagram фото вместе со своим внуком Анатолием

После завершения парижской недели моды звезда вернулся домой и сразу решил показать поклонникам трогательный сюжет, после чего они отметили, что мэтр выглядит молодо и не напоминает классический образ дедушки. Люди написали о счастье, когда рядом есть будущие наследники династии, после чего шутливо назвали Валентина Юдашкина вторым отцом.Пользователи сетей были рады, что модельер показал им домашнее фото, на котором помогает ребенку поправить одежду и рассматривает картинки. Его наследница Галина скоро порадует знаменитость рождением второго малыша, так что ему придется уделять внимание обеим внукам.