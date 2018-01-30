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Валентин Юдашкин опубликовал в Instagram фото вместе со своим внуком Анатолием
Известный дизайнер редко балует своих подписчиков личными сюжетами, но сейчас решил сделать им приятный сюрприз. Валентин Юдашкин опубликовал в Instagram фото вместе со своим внуком Анатолием, наслаждаясь обществом малыша.

После завершения парижской недели моды звезда вернулся домой и сразу решил показать поклонникам трогательный сюжет, после чего они отметили, что мэтр выглядит молодо и не напоминает классический образ дедушки. Люди написали о счастье, когда рядом есть будущие наследники династии, после чего шутливо назвали Валентина Юдашкина вторым отцом.

Валентин Юдашкин опубликовал в Instagram фото вместе со своим внуком Анатолием


Пользователи сетей были рады, что модельер показал им домашнее фото, на котором помогает ребенку поправить одежду и рассматривает картинки. Его наследница Галина скоро порадует знаменитость рождением второго малыша, так что ему придется уделять внимание обеим внукам.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:15
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