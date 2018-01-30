АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Смоленск имеет много фантомов далеких времен и хранит тайну сокровищ Наполеона
EUR 69.54 USD 56.29
Курс валют на 31.01.2018

Дэвид Бекхэм сменил имидж, сделав короткое обрезание
Впервые за долгое время Дэвид Бекхэм сменил имидж. Фотографию, на которой футболист запечатлен после короткого обрезания волос, опубликовал его сын Бруклин в Instagram.
Дэвид Бекхэм сменил имидж, сделав короткое обрезание


Перемены в жизни Дэвида Бекхэма начались с того, что он выпустил собственную линию косметических средств для мужчин под названием «House 99».

Теперь футболист сменил имидж – вместо длинной шевелюры у него сейчас короткая стрижка. Новым образом Дэвида поделился его сын Бруклин в своем аккаунте Instagram.

Футболист сейчас вместе с семьей отдыхает в Майями, и новая прическа пришлась ему очень кстати.

В Сети также появились снимки, на которых Дэвид Бекхэм загорает в красных плавках. Бекхэм находится в замечательной физической форме – глядя на его подтянутое тело, не верится, что футболисту уже за сорок.

Дэвид признался, что никогда не менял имидж, чтобы произвести на кого-то впечатление. Он категорически против филлеров и инъекций и считает их для себя недопустимыми.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 22:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеканалы запущена платформа для легального
Близнецы потребовали у Apple 20 000 000 за то,
Военные объекты США уязвимы к экстремальным
Популяции крупных жуков сокращаются вследствие
Алла Пугачева возвращается на сцену и выступит на
Язык панды эволюционировал, чтобы защититься от
Просмотреть все новости