Дэвид Бекхэм сменил имидж, сделав короткое обрезание

Перемены в жизни Дэвида Бекхэма начались с того, что он выпустил собственную линию косметических средств для мужчин под названием «House 99».Теперь футболист сменил имидж – вместо длинной шевелюры у него сейчас короткая стрижка. Новым образом Дэвида поделился его сын Бруклин в своем аккаунте Instagram.Футболист сейчас вместе с семьей отдыхает в Майями, и новая прическа пришлась ему очень кстати.В Сети также появились снимки, на которых Дэвид Бекхэм загорает в красных плавках. Бекхэм находится в замечательной физической форме – глядя на его подтянутое тело, не верится, что футболисту уже за сорок.Дэвид признался, что никогда не менял имидж, чтобы произвести на кого-то впечатление. Он категорически против филлеров и инъекций и считает их для себя недопустимыми.