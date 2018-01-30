Выпустили обновленную версию легендарного телефона Nokia 3310

Стоит отметить, что права на популярный бренд Nokia передали компании HMD Global. Поэтому многие поклонники стали опасаться за судьбу любимого бренда. Компания, несмотря на имеющиеся опасения, активно продвигает новые версии телефонов Nokia, включая также модель 3310. Она получила поддержку сетей 4 поколения. Аппарат представили в КНР. Но в настоящее время неизвестно, выйдет ли эта версия на международный рынок. В сравнении с прошлой моделью этого телефона, которую представили в прошлом году, версия Nokia 3310 получила немного увеличенный корпус и поддержку 4G.Наряду с этим обновлённая версия 3310 может быть применена как точка доступа, раздавая при этом сигнал Wi-Fi устройствам, которые находятся рядом.