На Украине Пушкина и Булгакова объявили плагиаторами

Известный украинский литератор и общественный активист Юрий Винничук считает, что известные русские писатели-классики Александр Пушкин и Михаил Булгаков не были авторами собственных произведений и попросту скопировали их из европейских писателей и поэтов. Такое мнение Винничук выразил в собственном блоге, на сайте одного из изданий.Винничук уверен, что во «вторичности» истории о любви Мастера и Маргариты нет смысла даже сомневаться, идеи романа взяты, по его мнению, из произведений Пьера Мак-Орлана, Густава Майринка, Александра Дюма, и даже Марка Твена.Не меньшие претензии и у него и к классику русской поэзии Пушкину, Александр Сергеевич, уверен Винничук, просто копировал французскую поэзию, потому сами французы, имеющие возможность читать произведения великого классика русской литературы, считают его стихи и поэмы только лишь производными из их, французской поэзии.