Ученые: Большинство внуков избегают общения со старшими родственниками

Для эксперимента были приглашены 1000 молодых людей до 18 лет, после чего стало известно, что один человек из пяти участников группы регулярно заходит в гости к дедушкам и бабушкам, чтобы послушать историю их любви и работы, а также воспоминания о войне. Половина лиц считают визиты скучными занятиями и не интересуются жизнью старшего поколения, а 10% особ приходят к ним из-за денег.Эксперты подчеркнули, что старшее поколение прожило насыщенную и интересную судьбу, где есть героические подвиги и приключения, но нынешнее поколение часто забывает интересоваться такими фактами. Потому родители должны воспитывать любознательность у ребят, но при этом 34% малышей любят пенсионеров, а 43% считает их забавными личностями, с которыми можно веселиться.