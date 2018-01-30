Анджелина Джоли и Бред Питт договорились о совместной опеке над детьми

В социальной сети появились сведения о том, что в феврале наступившего года Анджелина Джоли и Бред Питт официально будут разведены. Супругам удалось найти компромисс в опеки над их детьми.Уже где-то год, как общественность судачит о разрыве двух знаменитостей, которые на данный момент являются еще законными супругами. И вот совсем недавно появилась информация, что развод все же будет, который состоится 5 февраля.Киноактеры собираются официально оформить расторжение брака, а это говорит о том, что Питт и Джоли смогли договориться в деле об опеке над усыновленными и родными детьми. Детали этого дела пока не раскрываются.Согласно требованиям брачного договора, если муж изменит жене, то у него не будет шансов на совместную опеку. Но по заверению Джоли, их брак распался из-за алкоголизма и домашнего насилия над супругой.После такого сообщения супруги, Питт длительное время мог общаться со своими детьми только в присутствии психолога.Стоит добавить, что у киноактеров подрастает шестеро детей: трое приемных и трое родных.