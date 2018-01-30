Федор Бондарчук представит в Китае премьеру фильма "Лед"

Кинолента "Лед" еще малоизвестная среди обычных россиян, показать общественности ее планируют весной - премьерный показ запланирован на март этого года. Посол РФ Андрей Денисов надеется, что главный продюсер картины Федор Бондарчук сможет организовать показ для представителей аудитории Китая. По его словам, Бондарчук является активистом российско-китайского сотрудничества в сфере культуры.Андрей Денисов уверен, что в дальнейшем оба государства станут отличными партнерами в области производства фильмов. Кроме того посол отмечает, что в 2018 году пройдет множество интересных культурных событий, в том числе фестивалей и различного рода премьер, поэтому российско-китайское культурное взаимодействие будет только укрепляться.