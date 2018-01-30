АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Смоленск имеет много фантомов далеких времен и хранит тайну сокровищ Наполеона
EUR 69.54 USD 56.29
Курс валют на 31.01.2018

Федор Бондарчук представит в Китае премьеру фильма "Лед"
Посол РФ в Пекине выразил надежду, что известный кинорежиссер и актер Федор Бондарчук уже в начале весны сможет показать в КНР премьеру фильма "Лед". Он считается основным его продюсером.

Федор Бондарчук представит в Китае премьеру фильма "Лед"


Кинолента "Лед" еще малоизвестная среди обычных россиян, показать общественности ее планируют весной - премьерный показ запланирован на март этого года. Посол РФ Андрей Денисов надеется, что главный продюсер картины Федор Бондарчук сможет организовать показ для представителей аудитории Китая. По его словам, Бондарчук является активистом российско-китайского сотрудничества в сфере культуры.

Андрей Денисов уверен, что в дальнейшем оба государства станут отличными партнерами в области производства фильмов. Кроме того посол отмечает, что в 2018 году пройдет множество интересных культурных событий, в том числе фестивалей и различного рода премьер, поэтому российско-китайское культурное взаимодействие будет только укрепляться.
Общество / Культура
Добавил: Joanne Вчера, 21:55
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеканалы запущена платформа для легального
Близнецы потребовали у Apple 20 000 000 за то,
Военные объекты США уязвимы к экстремальным
Популяции крупных жуков сокращаются вследствие
Алла Пугачева возвращается на сцену и выступит на
Язык панды эволюционировал, чтобы защититься от
Просмотреть все новости