Дмитрий Маликов везет в Москву сына, рожденного от суррогатной матери

Маликов часто радует поклонников новыми постами в соцсетях. В этот раз Дмитрий просто шокировал всех, сообщив в Twitter о том, что в свои 48 опять может почувствовать радость отцовства.Вместе с супругой он принял решение родить, наконец, сына, для чего пришлось обратиться к услугам суррогатной мамы. Имя малышу чета пока не придумала, известно, что рожден малыш в «северной столице». Дмитрий приравнял радость отцовства с собственным днем рождения.Известно, что родился мальчик 24 января, сегодня же он приехал с папой в новую семью. Все держалось в секрете и даже новоиспеченный дедушка, Юрий Маликов, пока видел внука только на фото.В семье Маликовых уже есть дочь Стефания, названная так в честь особы из королевской семьи Монако, девушка – активный блогер и светская львица. Теперь же у нее появился братик, для которого семья открыла профиль в соцсети.