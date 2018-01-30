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Дмитрий Маликов везет в Москву сына, рожденного от суррогатной матери
Дмитрий Маликов везет домой в Москву сына, рожденного от суррогатной матери.
Дмитрий Маликов везет в Москву сына, рожденного от суррогатной матери

Маликов часто радует поклонников новыми постами в соцсетях. В этот раз Дмитрий просто шокировал всех, сообщив в Twitter о том, что в свои 48 опять может почувствовать радость отцовства.

Вместе с супругой он принял решение родить, наконец, сына, для чего пришлось обратиться к услугам суррогатной мамы. Имя малышу чета пока не придумала, известно, что рожден малыш в «северной столице». Дмитрий приравнял радость отцовства с собственным днем рождения.

Известно, что родился мальчик 24 января, сегодня же он приехал с папой в новую семью. Все держалось в секрете и даже новоиспеченный дедушка, Юрий Маликов, пока видел внука только на фото.

В семье Маликовых уже есть дочь Стефания, названная так в честь особы из королевской семьи Монако, девушка – активный блогер и светская львица. Теперь же у нее появился братик, для которого семья открыла профиль в соцсети.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tidings Вчера, 20:00
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