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Николь Кидман продемонстрировала свой «секретный талант» поедания червей
Николь Кидман продемонстрировала на камеру, как употребляет в пищу насекомых и червей, и назвала это своим «секретным талантом». Видео с ее необычным приемом пищи разместил на своем YouTube-канале американский журнал «Vanity Fair».
Николь Кидман продемонстрировала свой «секретный талант» поедания червей


Видеозапись о том, как Николь Кидман признается, что любит употреблять в пищу червей и насекомых, опубликована на YouTube-канале «Vanity Fair». Свое пристрастие актриса назвала «секретным талантом».

Кидман отметила, что она относится к тем двум миллиардам людей на Земле, которые едят насекомых.

Актриса съела живых гусениц табачного бражника, жареных кузнечиков и сушеных сверчков, а также личиночную форму большого мучного хрущака - копошащихся мучных червей. Со слов Кидман, последние были довольно сочными.

Напомним, Николь Кидман, которая отметила свой 50-летний юбилей, стала известна благодаря ролям в фильмах «Бэтмен навсегда», «Миротворец», «Мулен Руж», «С широко закрытыми глазами».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 20:30
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