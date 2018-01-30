Николь Кидман продемонстрировала свой «секретный талант» поедания червей

Видеозапись о том, как Николь Кидман признается, что любит употреблять в пищу червей и насекомых, опубликована на YouTube-канале «Vanity Fair». Свое пристрастие актриса назвала «секретным талантом».Кидман отметила, что она относится к тем двум миллиардам людей на Земле, которые едят насекомых.Актриса съела живых гусениц табачного бражника, жареных кузнечиков и сушеных сверчков, а также личиночную форму большого мучного хрущака - копошащихся мучных червей. Со слов Кидман, последние были довольно сочными.Напомним, Николь Кидман, которая отметила свой 50-летний юбилей, стала известна благодаря ролям в фильмах «Бэтмен навсегда», «Миротворец», «Мулен Руж», «С широко закрытыми глазами».