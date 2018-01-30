Седан Mercedes-Benz S-Class оснастят высокотехнологичной оптикой

В сеть выложили, снятый шпионами видеоролик, на котором запечатлён прототип роскошного седана Mercedes-Maybach S-Class, оснащённого высокотехнологичной оптикой. Предполагается, что в ближайшее время премиальный немецкий бренд предложит клиентам автомобиль с высокотехнологичным решением.Технологию Digital Light разработчики представили в прошлом году, каждая из фар оснащена микросхемой, которая состоит из большого количества микрозеркал. К тому же в оптику вмонтированы компактные датчики, позволяющие регулировать яркость каждого микрозеркала.Благодаря технологии Digital Light, фары не будут светить в глаза пешеходам и встречному транспорту. Датчики "умной" оптики способны распознавать в темноте дорожные знаки и проецировать их на дороге перед водителем. Ожидается, что седан Mercedes-Maybach S-Class на рынке дебютирует в 2018 году.