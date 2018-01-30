Перед смертью подмосковный студент загадал загадку: следователи в недоумении

Вчера в подмосковном поселке Ивантеевке погиб семнадцатилетний парень. Как оказалось, перед этим он написал странное письмо.Тело парня нашли ночью, на трупе были ранения, не совместимые с жизнью. Никто из родных не могут понять причин смерти юноши, все находятся в шоковом состоянии.Семья парня переехала в Подмосковье из Перми, окончив школу, парень поступил в колледж и учился на монтажника. Желания учится, по словам родных, у мальчика не было и в школе, та же ситуация последовала и в колледже, из-за чего не раз находился под угрозой отчисления.Родители парня размелись давно и отец не участвовал в его воспитании, мать же после первых прогулов мальчика, фактически не отзывалась на претензии администрации колледжа.Оставленное студентом после смерти письмо вызвало неоднозначную реакцию и усложнило следствие, в нем парень рассказал, что никто не сможет понять его действий. Органами правопорядка начато следствие по делу о доведения до самоубийства.