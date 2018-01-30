Яна Кошкина поразила поклонников снимком в сексуальной комбинации
Ведущая часто радует поклонников провокационными сюжетами, а сейчас решила опубликовать в Instagram новый снимок. На нем Яна Кошкина позирует перед камерами в сексуальной комбинации, показывая все достоинства фигуры восхищенным людям.
Подписчики бурно отреагировали на такой сюжет, написав много лестных комментариев в адрес звезды. Она признается, что не стесняется показывать свое тело, потому что не сомневается в его красоте. Также Яна Кошкина заинтриговала фанатов новым проектом, задав им вопросы о дружбе между мужчиной и женщиной.
Артистка прекрасно знает, что ответят представительницы слабого пола, но ей интересно узнать мнение другой стороны. Пользователи сетей с нетерпением ждут новое шоу кумира, а пока просят дальше радовать их соблазнительными фото.
Подписчики бурно отреагировали на такой сюжет, написав много лестных комментариев в адрес звезды. Она признается, что не стесняется показывать свое тело, потому что не сомневается в его красоте. Также Яна Кошкина заинтриговала фанатов новым проектом, задав им вопросы о дружбе между мужчиной и женщиной.
Артистка прекрасно знает, что ответят представительницы слабого пола, но ей интересно узнать мнение другой стороны. Пользователи сетей с нетерпением ждут новое шоу кумира, а пока просят дальше радовать их соблазнительными фото.