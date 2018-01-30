Яна Кошкина поразила поклонников снимком в сексуальной комбинации

Подписчики бурно отреагировали на такой сюжет, написав много лестных комментариев в адрес звезды. Она признается, что не стесняется показывать свое тело, потому что не сомневается в его красоте. Также Яна Кошкина заинтриговала фанатов новым проектом, задав им вопросы о дружбе между мужчиной и женщиной.Артистка прекрасно знает, что ответят представительницы слабого пола, но ей интересно узнать мнение другой стороны. Пользователи сетей с нетерпением ждут новое шоу кумира, а пока просят дальше радовать их соблазнительными фото.