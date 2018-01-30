КАМАЗы могут комплектовать российскими АКП

В свою очередь первые разработки проводят на базе завода в Тольятти. НАМИ в прошлом году представил стенд испытания двойного нового сцепления мокрого типа. На грузовых авто КАМАЗ в течение 2018 года станут проводить испытания механизма на износостойкость и долговечность. Большое внимание будут уделять переключаемости скоростей в АКПП. Недавно стало известно, что в рамках производственных площадок компании КАМАЗ будут изготавливать основные моторные узлы, узлы трансмиссии для легковых транспортных средств версии Solaris, а также Creta.В прошедшем году проведены были переговоры между корейскими, а также российскими производителями. При этом точные результаты пока держатся в тайне. Нет информации также, когда будет запущена работа, касающаяся производства новых единиц.