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Москвичам расскажут легенды о водке
Москвичам расскажут настоящие легенды о водке.
Москвичам расскажут легенды о водке

Российским Музеем истории водки объявлен комплекс мероприятий. Ко дню изобретения этого русского традиционного спиртного напитка, который состоится завтра, 31 января, на территории Измайловского кремля, месте расположения музея, будут проводится туры с рассказами о развитии производства водки. Именно в последний январский день изобретатель этого напитка защитил докторскую работу с описанием рецепта классической водки, который он разрабатывал в течении двух лет.

Сообщения о планируемых акциях опубликованы на официальном интернет-ресурсе музея. Все экскурсионные туры будут бесплатными, попасть на них можно в период между 12 и 17 часами. В экспозиции будут представлены раритетная посуда для пития водки, бутылки, рюмки, чарки, шкалики и склянки, прочая посуда. Также каждый может посмотреть макеты самогонного аппарата, относящиеся к эпохе Средневековья. Также зрителям раскроют секрет крепости водки.

Важно, что посетить экскурсию могут только совершеннолетние граждане, достигшие 21-летнего возраста по предварительной записи.

Музеи этого алкогольного напитка кроме столицы, открыты в Санкт-Петербурге, Смоленске и Угличе.
Общество
Добавил: tidings Вчера, 18:00
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