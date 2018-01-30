NASA наняло на работу специалиста для защиты планеты от пришельцев
NASA сообщило СМИ, что наняло на работу специалиста для защиты планеты от пришельцев. Ученый Лиза Пратт получила звание офицера и приступит к своим обязанностям 5 февраля.
Она будет заниматься поисками средств защиты земной поверхности от космических вирусов и бактерии, которые могут находиться на Марсе под грунтом или в ледниках. Также это относится к транспортировке земных микроорганизмов на небесные тела во время полета зондов.
Таким образом, космическое и наше пространство не будет подвергаться загрязнению неизвестными формами жизни, но еще при необходимости сотрудник обеспечит безопасность человечества. Исследователи после таких сообщений сразу предположили, что агентство готовится к будущим атакам НЛО.
Она будет заниматься поисками средств защиты земной поверхности от космических вирусов и бактерии, которые могут находиться на Марсе под грунтом или в ледниках. Также это относится к транспортировке земных микроорганизмов на небесные тела во время полета зондов.
Таким образом, космическое и наше пространство не будет подвергаться загрязнению неизвестными формами жизни, но еще при необходимости сотрудник обеспечит безопасность человечества. Исследователи после таких сообщений сразу предположили, что агентство готовится к будущим атакам НЛО.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:45