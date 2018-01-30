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Volkswagen Golf сохранил лидерство в Европе в прошлом году
На европейском автомобильном рынке в прошлом году хэтчбек Volkswagen Golf стал самой популярной моделью. Авто в прошлом году стало лидером на 5 рынках ЕС. Годом раньше их было 8.

Volkswagen Golf сохранил лидерство в Европе в прошлом году

На авторынке Европы всего реализовали 483 105 единиц. Это говорит про падение на два процента. На второй позиции оказался Renault Clio с реализацией 327 395 авто. Это на четыре процента больше в сравнении с позапрошлым годом. На третьей позиции оказалась модель Volkswagen Polo. Данных авто было распродано в количестве 272 061 единицы. Это на 12 процентов меньше, чем годом раньше.

Четвёртое место досталось Ford Fiesta. Реализации данного транспортного средства снизились на пятнадцать процентов, составив 254 539 автомобилей. На пятой позиции оказался Nissan Qashqai (+ 6%; 247 939 авто). Также в десятку ТОП попали следующие версии: Peugeot 208, Volkswagen Tiguan. Далее следуют Opel/Vauxhall Corsa и Skoda Octavia. Замыкают ТОП-10 Opel/Vauxhall Astra.
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Добавил: tantan61 Вчера, 21:25
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