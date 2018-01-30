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Обновленный Chevrolet Malibu запечатлели фотошпионы во время дорожных тестов
Во время прохождения дорожных тестов фотошпионы запечатлели обновлённый седан Chevrolet Malibu. У автомобиля обновился внешний дизайн и появились современные системы безопасности и ассистенты.

Обновленный Chevrolet Malibu запечатлели фотошпионы во время дорожных тестов


Седан Chevrolet Malibu тестируется скрытый под плотное камуфляжное покрытие, однако эксперты заметили у прототипа новшества на передней части кузова. В частности новинка будет иметь более утончённую и округлую решётку радиатора, передние фары выполнены в угловатой форме и наделены новой компоновкой светодиодных ходовых огней, а также бампер получил более обтекаемую форму.

Официальных данных о силовых агрегатах обновлённого седана в настоящее время нет. Однако эксперты полагают, что Chevrolet Malibu будет комплектоваться 4-цилиндровым турбированным мотором производительностью 160 лошадиных сил, а также не исключено появление гибридной силовой установки.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 20:55
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