У Елены Ксенофонтовой продолжаются судебные разбирательства с экс-супругом Александром Рыжих

У артистки продолжаются судебные тяжбы с бывшим мужем Александром Рыжих, с которым Ксенофонтова состояла в гражданском браке. У молодых людей подрастает дочка София. В этот раз Рыжих всеми силами пытается аннулировать дарственную, которую в свое время получила от него знаменитость.Звезда телесериала «Кухня» очень возмущена поведением Александра Рыжих. Товарищи киноактрисы заняли ее позицию и даже запустили флешмоб, чтобы поддержать знаменитость.Ксенофонтова поделилась с пользователями, что совершенно не препятствует общению дочери с отцом, но категорически против ночевок не дома и поездок заграницу.Из-за постоянных разборок страдает и работа актрисы, поскольку в определенное время не смогла отправиться на гастроли. А также ей не нравятся бесконечные траты на адвоката, ведь эти деньги могла бы потратить на детей.Киноактриса не собирается идти навстречу своему экс-супругу, и полностью уверена, что квартира принадлежит ей и двоим детям.