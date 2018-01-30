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У Елены Ксенофонтовой продолжаются судебные разбирательства с экс-супругом Александром Рыжих
У звезды телесериала «Кухня» Елены Ксенофонтовой продолжается судебная тяжба с ее бывшим мужем Александром Рыжих, который претендует на квартиру киноактрисы.

У Елены Ксенофонтовой продолжаются судебные разбирательства с экс-супругом Александром Рыжих


У артистки продолжаются судебные тяжбы с бывшим мужем Александром Рыжих, с которым Ксенофонтова состояла в гражданском браке. У молодых людей подрастает дочка София. В этот раз Рыжих всеми силами пытается аннулировать дарственную, которую в свое время получила от него знаменитость.

Звезда телесериала «Кухня» очень возмущена поведением Александра Рыжих. Товарищи киноактрисы заняли ее позицию и даже запустили флешмоб, чтобы поддержать знаменитость.

Ксенофонтова поделилась с пользователями, что совершенно не препятствует общению дочери с отцом, но категорически против ночевок не дома и поездок заграницу.

Из-за постоянных разборок страдает и работа актрисы, поскольку в определенное время не смогла отправиться на гастроли. А также ей не нравятся бесконечные траты на адвоката, ведь эти деньги могла бы потратить на детей.

Киноактриса не собирается идти навстречу своему экс-супругу, и полностью уверена, что квартира принадлежит ей и двоим детям.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 19:30
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