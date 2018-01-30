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Ученые: Антибиотик из 70-х годов успешно справился с современными супербактериями
Австралийские ученые во время разработки новых препаратов, способных бороться с современными супербактериями, заметили, что антибиотик из 70-х годов успешно справится с проблемой. Он быстро уничтожал патогены, устойчивые к другим препаратам.

Они способны во время эволюции учиться противостоять лекарствам, разработанным специалистами, изменяя структуру ДНК. Потому люди не всегда могут эффективно бороться со многими вирусами, но с помощью незаслуженно забытого октапептина это стало возможным. Препарат не выдержал конкуренции своих аналогов, и долгое время остался в тени.

Ученые: Антибиотик из 70-х годов успешно справился с современными супербактериями


Ученые заметили, как он быстро расправляется с бактериями, имеющими 100% иммунитет, став для них ловушкой. Они просто забыли прежнюю защиту, а сейчас уже не способны перестроить генные уровни.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:15
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