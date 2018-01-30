Ученые: Антибиотик из 70-х годов успешно справился с современными супербактериями
Австралийские ученые во время разработки новых препаратов, способных бороться с современными супербактериями, заметили, что антибиотик из 70-х годов успешно справится с проблемой. Он быстро уничтожал патогены, устойчивые к другим препаратам.
Они способны во время эволюции учиться противостоять лекарствам, разработанным специалистами, изменяя структуру ДНК. Потому люди не всегда могут эффективно бороться со многими вирусами, но с помощью незаслуженно забытого октапептина это стало возможным. Препарат не выдержал конкуренции своих аналогов, и долгое время остался в тени.
Ученые заметили, как он быстро расправляется с бактериями, имеющими 100% иммунитет, став для них ловушкой. Они просто забыли прежнюю защиту, а сейчас уже не способны перестроить генные уровни.
Они способны во время эволюции учиться противостоять лекарствам, разработанным специалистами, изменяя структуру ДНК. Потому люди не всегда могут эффективно бороться со многими вирусами, но с помощью незаслуженно забытого октапептина это стало возможным. Препарат не выдержал конкуренции своих аналогов, и долгое время остался в тени.
Ученые заметили, как он быстро расправляется с бактериями, имеющими 100% иммунитет, став для них ловушкой. Они просто забыли прежнюю защиту, а сейчас уже не способны перестроить генные уровни.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:15