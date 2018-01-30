Омские щуки-драконы напугали британских жителей
Британские СМИ обратили внимание на снимки необычных рыб, опубликованных в сетях омским рыбаком. Щуки-драконы напугали жителей страны и заинтересовали ученых.
Мужчина в возрасте 25 лет поймал особей, имеющих на голове рога, после чего решил сохранить их головы на память, засушив в гараже. Также он сделал фото своего трофея и показал его юзерам, но британцы были шокированы такими хищницами, живущими в российских водоемах.
Они сразу назвали их мутантами, предполагая, что необычные наросты появились из-за сильного загрязнения воды. Они даже решили обратиться к работам члена клуба рыболовов Скроссмана. Ученый описал несколько случаев, когда аналогичные щуки были выловлены в других странах, но пока никто не знает, почему они имеют такой внешний вид.
Мужчина в возрасте 25 лет поймал особей, имеющих на голове рога, после чего решил сохранить их головы на память, засушив в гараже. Также он сделал фото своего трофея и показал его юзерам, но британцы были шокированы такими хищницами, живущими в российских водоемах.
Они сразу назвали их мутантами, предполагая, что необычные наросты появились из-за сильного загрязнения воды. Они даже решили обратиться к работам члена клуба рыболовов Скроссмана. Ученый описал несколько случаев, когда аналогичные щуки были выловлены в других странах, но пока никто не знает, почему они имеют такой внешний вид.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:00