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Дима Билан на новом фотоснимке показал своим подписчикам бороду с проседью
На одном из фотоснимков, которые опубликованы на его официальной страничке в интернете, Дима Билан показал свою бороду с проседью.

Дима Билан на новом фотоснимке показал своим подписчикам бороду с проседью


Исполнитель наконец-то выделил время и на себя, чтобы отдохнуть в жаркой стране от тяжелых трудовых будней. А в доказательство этому артист с завидной регулярностью делился фотоотчетом со своего отдыха.

У Димы Билана за последнее время довольно часто интересуются состоянием его здоровья, поэтому певцу пришлось открыть небольшой секрет.

В свое время у Билана на позвоночнике было обнаружено несколько грыж. Но сейчас, исполнитель продолжает выступать на сцене, а также радовать своих фанатов новыми песнями и своими волнующими танцами.

А днями ранее артист отправился в жаркую страну, откуда постоянно публикует новые снимки, на которых внимательные поклонники рассмотрели седые волосы на его бороде.

Большинство фанатов сошлись во мнении, что такая борода добавляет ему возраст и поэтому предложили ее сбрить. А также писали, что им больше нравится любоваться прежним Биланом, у которого нет растительности на лице.

Стоит надеяться, что исполнитель прочитает все комментарии и прислушается к советам своих преданных фанатов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:45
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