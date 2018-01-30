Дима Билан на новом фотоснимке показал своим подписчикам бороду с проседью

Исполнитель наконец-то выделил время и на себя, чтобы отдохнуть в жаркой стране от тяжелых трудовых будней. А в доказательство этому артист с завидной регулярностью делился фотоотчетом со своего отдыха.У Димы Билана за последнее время довольно часто интересуются состоянием его здоровья, поэтому певцу пришлось открыть небольшой секрет.В свое время у Билана на позвоночнике было обнаружено несколько грыж. Но сейчас, исполнитель продолжает выступать на сцене, а также радовать своих фанатов новыми песнями и своими волнующими танцами.А днями ранее артист отправился в жаркую страну, откуда постоянно публикует новые снимки, на которых внимательные поклонники рассмотрели седые волосы на его бороде.Большинство фанатов сошлись во мнении, что такая борода добавляет ему возраст и поэтому предложили ее сбрить. А также писали, что им больше нравится любоваться прежним Биланом, у которого нет растительности на лице.Стоит надеяться, что исполнитель прочитает все комментарии и прислушается к советам своих преданных фанатов.